Севилья, Испания, , 20:20 — REGNUM Один из ведущих игроков линии полузащиты «Севильи» Лукас Окампос может сменить команду в это межсезонье.

Согласно данным портала Sky Sports, английский «Вулверхэмптон» проявляет нескромный интерес к аргентинскому хавбеку. Клуб рассматривает Окампоса в качестве вероятной замены Адаме Траоре. К испанскому защитнику проявляют интерес топ-клубы Европы.

«Севилья» требует 62 миллионов евро в качестве компенсации за переход футболиста, однако «Вулверхэмптон» на фоне экономического кризиса не располагает такими средствами для трансфера из-за чего готов предложить лишь 40 миллионов. По информации источника, испанцы готовы продать игрока на условиях английского клуба.

В минувшем сезоне Окампос отличился 18 (14+4) результативными баллами в 33 матчах.