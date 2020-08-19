Ростов-на-Дону, , 16:58 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» создал англоязычный аккаунт в Twitter, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих 19 августа.

«Мы обратили внимание, что наш клуб становится интересен любителям футбола за пределами России. Именно поэтому теперь новости о «Ростове» доступны на английском», — уточнили в пресс-службе, отметив, что новости клуба для англоязычных болельщиков будут доступны в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что ранее футбольный клуб «Ростов» после перехода из ФК «Токио» полузащитника Кенто Хашимото создал аккаунты в социальных сетях для болельщиков из Японии.

Читайте ранее в этом сюжете: ФК «Ростов» поделится новостями с болельщиками из Японии