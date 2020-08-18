Москва, , 22:47 — REGNUM Илья Кутепов может покинуть московский клуб в текущее трансферное окно.

Согласно данным портала «Чемпионат», руководству московского «Спартака» поступило два предложения по 27-летнему защитнику. «Краснодар» выступил с трансферным запросом, а подмосковные «Химки» предложили годичную аренду.

По информации источника, «Краснодар» находится ближе всех к заключению контракта с игроком.

В минувшем сезоне Кутепов провел 11 матчей в чемпионате России, не отличившись результативными действиями.