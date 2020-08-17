Лиссабон, , 23:51 — REGNUM Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера поделился мнением касательно предстоящего полуфинального матча Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

«Это отличный шанс выйти в финал. Мы не хотим говорить о давлении. Мы выиграли четыре национальных трофея, провели отличный сезон. Играть в полуфинале Лиги чемпионов — мечта, ставшая реальностью.

«Лейпциг» атакует большими силами — мы это видели в матче против «Атлетико». Они выдвигают много игроков вперед. Это опасно для нас, но в нашей команде много быстрых игроков для контратак», — приводит слова испанца официальный сайт УЕФА.

Матч «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» состоится 18 августа в 22:00 по московскому времени.