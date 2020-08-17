Лиссабон, , 22:56 — REGNUM Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель высказался касательно предстоящего полуфинального матча Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

«Мы в полуфинале, потому что заслуживаем этого. Мы провели отличный сезон и много работали, серьезно относились к каждому матчу.

Мы не будем говорить о прошлом — только о настоящем. Мы жаждем успеха. Мы хотим, чтобы наша тяжелая работа принесла плоды.

«Лейпциг» прессингует, это смелая, молодая, быстрая команда — как «Аталанта». У нас свой стиль, у них свой. Мы знаем, что «Лейпциг» меняет тактику от игры к игре. Они также могут адаптироваться во время матча.

Это будет сложная игра, к которой нужно будет хорошо подготовиться. Нам просто нужно отталкиваться от себя, от своей тактики и попытаться навязать свою игру», — сказал Тухель.

Встреча «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» состоится 18 августа в 22:00 по московскому времени.