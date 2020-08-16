Лондон, , 16:01 — REGNUM Бельгийский полузащитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком английской Премьер-Лиги (АПЛ) нынешнего сезона. Об этом 16 августа сообщается на официальном сайте АПЛ.

Также указывается, что в список претендентов на данное звание входили защитник Трент Александер-Арнольд, полузащитник Джордан Хендерсон и сенегальский хавбек Садио Мане из «Ливерпуля», форвард «Саутгемптона» Дэнни Ингс, голкипер «Бернли» Ник Поуп и нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди.

Отметим, в нынешнем сезоне Кевин Де Брёйне отметился в АПЛ 13 голами и 20 результативными передачами, чем по последнему показателю повторил рекорд лиги экс-форварда лондонского клуба «Арсенал» Тьерри Анри.