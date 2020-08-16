Эдмонтон, Канада, , 09:09 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» третий раз подряд переиграл команду «Чикаго Блекхоукс» в матче серии четвертьфинала Западной конференции НХЛ.

Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась в пользу «Найтс» со счетом 2:1.

Счет в матче открыл шведский форвард «Вегаса» Вильям Карлссон, отличившийся на 5-й минуте после передачи нападающего Марка Стоуна. Затем, на 36-й минуте его одноклубник форвард Патрик Браун после передачи нападающего Алекса Така и защитника Нейта Шмидта удвоил счет и преимущество своей команды.

И только на 47-й минуте финский защитник «Блекхоукс» Олли Мяяття после передачи форвардов Дрейка Каджулы и Патрика Кейна смог отыграть одну шайбу.

Отметим, это третья подряд победа «Вегаса» в плей-офф Западной конференции и счет в серии до четырех побед теперь составляет 3−0 в пользу «Найтс».