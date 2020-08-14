Ливерпуль, Великобритания, , 14:26 — REGNUM Лучшим молодым футболистом Английской премьер-лиги (АПЛ) в сезоне 2019/20 признан защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба АПЛ.

В прошедшем сезоне Александер-Арнольд сыграл 38 матчей АПЛ, в которых забил четыре гола и отдал 13 результативных передач, что стало рекордным для защитника показателем.

В голосовании 21-летний Александер-Арнольд, который является воспитанником «Ливерпуля», опередил таких игроков, как Джек Грилиш («Астон Вилла»), Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль, Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Кристиан Пулишич, Мэйсон Маунт («Челси») и Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»).

«Ливерпуль», набрав 99 очков в 38 турах, впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.