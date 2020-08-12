Нур-Султан, , 23:50 — REGNUM Адонис Томас продолжит свою карьеру в Казахстане.

«Астана» объявила о заключении контракта с американским легким форвардом Адонисом Томасом. Игрок имеет небольшой опыт выступления на профессиональном уровне в Северной Америке, где в сезоне 2013/2014 провел шесть игр в НБА. Томас в среднем набирал 2,3 очка за одну игру в НБА.

Баскетболист не смог задержаться надолго в Северной Америке и вскоре отправился в Европу, где выступал за итальянский клуб «Авелино».

Последним клубом Томаса стал мексиканский «Минерас», с которым американец добрался до полуфинала плей-офф национального чемпионата.

«Желаем Адонису скорей освоится в столице, подружиться с нашими парнями и тренерским штабом. С нетерпением ждем, когда сможем увидеть его в желто-бирюзовой форме «Астаны» на паркете», — написано в обращении клуба на официальном сайте.