Орландо, США, , 11:41 — REGNUM «Сакраменто Кингз» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:106.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Сакраменто» Харрисон Барнс, записавший в свой актив 25 очков.

В составе «Пеликанс» наибольшую результативность показал центровой Джалил Окафон, набравший 21 очко.

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