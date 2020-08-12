Казань, , 10:26 — REGNUM В Татарии количество зрителей на домашних матчах увеличили с 10 до 25%. Такое решение приняла санитарно-эпидемиологическая комиссия кабинета министров РТ, сообщает пресс-служба республиканского минспорта.

Наполняемость трибун с учетом текущей обстановки увеличена до 25% от общей вместимости стадиона. По-прежнему, главным требованием проведения домашних встреч команд остается строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Сборные Татарии продолжают тренировки, постоянно тестируя состояние здоровья спортсменов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии ведется масштабная работа по обеспечению всех районов спортобъектами. В 2020 году на реализацию проекта «Спорт — норма жизни» направлено 773,6 млн рублей, из них 560,1 — федеральные средства. В регионе построено более 11 тыс. спортивных сооружений, из них 48 ледовых арен, 235 чаш плавательных бассейнов, около 2-х тыс. спортивных залов.

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