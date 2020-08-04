Казань, , 14:23 — REGNUM В Татарии ведется масштабная работа по обеспечению всех районов спортобъектами. В 2020 году на реализацию проекта «Спорт — норма жизни» направлено 773,6 млн рублей, из них 560,1 — федеральные средства. В регионе построено более 11 тыс. спортивных сооружений, из них 48 ледовых арен, 235 чаш плавательных бассейнов, около 2-х тыс. спортивных залов. Об этом рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов.

По итогам первого полугодия текущего года, спортом в республике занимается более 50% населения. Даже пандемия не повлияла на спортивную жизнь жителей республики. За полгода удалось провести 53 спортивных мероприятия. В онлайн-формате велись зарядки, тренировки, марафоны. Часть населения, несмотря на снятие ограничений, продолжает занятия спортом дистанционно.

К 2024 году в Татарии доля жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составит 57%, по России — 55%. Федеральная программа «Спорт — норма жизни» входит в нацпроект «Демография».

Ранее ИА REGNUM сообщало, столица Татарии в январе 2022 года проведет турнир для спортсменов с нарушениями интеллектуального развития — Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры.

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