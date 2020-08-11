Саутгемптон, Великобритания, , 21:20 — REGNUM «Тоттенхэм» усилил линию полузащиты, обменяв перспективного защитника в «Саутгемптон».

Лондонский клуб подписал контракт с полузащитником «Саутгемптоном» Пьер-Эмилем Хейбьергом, информирует официальный портал «шпор».

Сделка произошла в виде обмена игроками. Следовательно, в направлении «Саутгемптона» отправился защитник Кайл Уокер-Питерс. Игрок согласовал со «святыми» пятилетний контракт. Размер компенсации составит 12 миллионов фунтов.

Сообщается, что контракт с 25-летним датчанином рассчитан на пять лет, трансфер Хейбьерга обойдется «шпорам» в 15 миллионов фунтов, также «Саутгемптон» может получить 4 миллиона в качестве бонусов за успешную игру игрока.