Токио, , 10:11 — REGNUM 11 августа японская спортсменка Рикако Икээ, борющаяся с лейкемией, объявила о своём участии в общенациональных соревнованиях по плаванию в конце августа, сообщает японская газета Nikkan Sports. Это будут первые соревнования Рикако после того, как в феврале 2019 ей диагностировали лейкемию.

«Возможно, я уже не смогу вернуться к прежним результатам, но я хочу показать больным людям, что они могут быть сильнее» — поделилась Рикако своими мыслями.

Соревнования, в которых примет участие Рикако, будут организованы Токийской ассоциацией по плаванию и пройдут 29 августа в Токио. Цель этого турнира — дать шанс выступить спортсменам, потерявшим возможность соревноваться и показывать свои результаты во время пандемии коронавируса.

В Японии Рикако Икээ стала национальным символом надежды. Напомним, что именно она была удостоена чести торжественно зажечь огонь и произнести речь 23 июля 2020 года — за год до предполагаемого начала отложенной Олимпиады в Токио.

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