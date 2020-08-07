Москва, , 15:05 — REGNUM Гегемония «Зенита» в российском футболе существует потому, что клуба ведёт правильную работу во всех направлениях. Об этом 7 августа заявил бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в интервью РИА Новости.

«Наверное, гегемония «Зенита» существует потому, что идёт правильная работа клуба во всех направлениях», — сказал Сёмин.

По его словам, турнирная таблица всегда отображает работу клуба.

Напомним, в сезоне 2019/20 «Зенит» выиграл чемпионат России и стал обладателем Кубка страны.