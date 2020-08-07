Орландо, США, , 10:16 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 113:97.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 12 передач.

В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показал форвард Кайл Кузма, набравший 21 очко.

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