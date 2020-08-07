Орландо, США, , 10:12 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 126:111.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Далласа» Кристапс Порзингис, записавший на свой счёт 30 очков. Разыгрывающий Лука Дончич набрал 29 очков.

В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал форвард Кавай Леонард, набравший 29 очков.

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