Торонто, Канада, , 11:00 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Бостон Брюинз» в матче квалификационного раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Брейден Пойнт, Алекс Киллорн и Тайлер Джонсон. Российский форвард Никита Кучеров отметился результативной передачей.

В составе «Бостона» точными бросками отметились защитник Чарли Макэвой и форвард Крис Вагнер.

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