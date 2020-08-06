Торонто, Канада, , 10:38 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Монреаля» шайбы забросили защитники Ши Уэбер и Джефф Питри, а также нападающие Джонатан Друен и Пол Байрон.

У «Питтсбурга» точными бросками отметились форварды Патрик Хёрнквист, Джейсон Цукер и Теодор Блюгерс. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Таким образом, в серии до трёх побед «Монреаль» вышел вперёд со счётом 2−1. Следующий матч состоится 7 августа.

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