Орландо, США, , 09:48 — REGNUM «Майами Хит» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:106.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, набравший 23 очка. Джейлен Браун сделал дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.

В составе «Майами» наибольшую результативность показал центровой Эдрис Адебайо, записавший на свой счёт дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов.

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