Торонто, Канада, , 08:37 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили нападающие Сидни Кросби, Джейсон Цукер и Джейк Гюнцель. У «Монреаля» отличился форвард Еспери Котканиеми.

Таким образом, в серии до трёх побед «Питтсбург» сравнял счёт: 1−1. Следующий матч состоится 6 августа.

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