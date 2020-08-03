Болонья, Италия, , 08:35 — REGNUM «Болонья» сыграла вничью с «Торино» в матче 38-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 18-й минуте счёт открыл полузащитник «Болоньи» Маттиас Сванберг. На 66-й минуте форвард «Торино» Симоне Дзадза восстановил равновесие в счёте.

«Болонья» набрала 47 очков и заняла 12-е место в Серии А. «Торино» с 40 очками стал 16-м.

Читайте также: «Удинезе» одержал победу над «Сассуоло»

Читайте развитие сюжета: Морено Лонго покинул пост главного тренера «Торино»