Москва, 30 июля 2020, 11:11 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов пожелал выздоровления своему бывшему сопернику Александру Емельяненко. Об этом 30 июля он сказал в Instagram.
Исмаилов опубликовал видео, на котором Емельяненко даёт интервью, а его слова заменены на оперную арию.
«Это был хороший дуэт! Александру — скорейшего восстановления», — написал Исмаилов под видео.
Напомним, 24 июля Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде. После поражения Емельяненко доставили в больницу.
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