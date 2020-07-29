Тегеран, , 08:16 — REGNUM 28 июля президент Азиатской футбольной конфедерации (АФК) Салман бен Ибрагим аль Халифа в письме выразил поздравления с 4-й подряд победой иранского футбольного клуба «Персеполис» в 19-й профессиональной лиге. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем письме президенту организации иранской футбольной лиги Гейдару Бахарванду Салман бен Ибрагим аль Халифа заявил: «Для нас большая честь поздравить вас с победой ФК «Персеполис». Надеемся увидеть такие результаты в дальнейшем».

Он также направил свое послание игрокам футбольного клуба, тренеру, членам технической команды, врачам, персоналу и болельщикам. На 26-й неделе Pro League «Персеполис» одолел Naft Masjed Soleyman F. C. со счетом 2−1 и получил трофей с 62 очками. Оба гола забили футболисты Али Алипур и Мехди Абди, таким образом завоевав победу для своего футбольного клуба.