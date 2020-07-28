Лондон, , 22:40 — REGNUM Новоиспеченной форвард «Челси» Тимо Вернер подробно рассказал о причине своего перехода в лондонский клуб.

«Лэмпард был главной причиной. Это очень приятный человек, который сказал, что не только хочет видеть меня в своей команде, но и хочет помочь мне развиваться как игроку.

Сейчас он немного лучше знает меня, между нами хорошее взаимопонимание, и теперь я счастлив быть здесь.

Когда ты принимаешь решение уйти из своего клуба и перебраться в такой большой клуб, это становится осуществлением мечты, потому что «Челси» является очень большим клубом», — цитирует высказывание Вернера официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Вернер провел 34 матча, в которых отличился 28 голами и восемью результативными передачами.