Санкт-Петербург, , 20:37 — REGNUM Защитник петербургского «Зенита» Эмануэль Маммана близок к переходу в «Сочи».

Согласно данным портала «Чемпионат», 24-летний защитник может присоединиться к «сочинцам» на правах аренды. На данный момент стороны обсуждают условия соглашения.

Напомним, что игрок только недавно вернулся из лазарета, восстановившись после очередной тяжелой травмы колена. Маммана не играл за клуб с сентября прошлого года.

В минувшем сезоне Эмануэль выходил на поле лишь в трех матчах, не отличившись результативными баллами. В общей сложности Маммана за три года в «Зените» провел 25 матчей.

Также в этом сезоне за «Сочи» на правах аренды из «Зенита» выступали нападающий Александр Кокорин и полузащитник Андрей Мостовой.