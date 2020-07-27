Москва, , 22:05 — REGNUM Алексей Миранчук стал лучшим футболистом «Локомотива» в этом месяце по мнению болельщиков.

Согласно данным на официальном сайте клуба, за 24-летнего полузащитника свой голос отдали 77,5% голосовавших. В прошедшем игровом месяце Миранчук отличился тремя голами.

Вторым в голосовании оказался Джефферсон Фарфан, вернувшийся на поле после годового перерыва, с 8,7%. Тройку замкнул защитник Мурило, набравший 7%.

В прошедшем розыгрыше чемпионата России Миранчук отличился 17 (12+5) результативными баллами в 27 сыгранных встречах.