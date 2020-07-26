Москва, , 12:54 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» остановил переговоры с московским «Динамо» о переходе полузащитника Даниила Фомина. Об этом 26 июля сообщает «Чемпионат».

По информации издания, на данный момент трансфер Фомина из «Уфы» в «Динамо» маловероятен.

Летом 2019 года Фомин перешёл в «Уфу» из «Краснодара». В сезоне 2019/20 он сыграл в 27 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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