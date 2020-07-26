Лондон, , 12:31 — REGNUM Проведение ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» находится под угрозой срыва. Об этом 26 июля сообщает Marca.

Отмечается, что правительство Великобритании ввело 14-дневный карантин для въезжающих из Испании, где фиксируется новая вспышка коронавируса.

Матч «Манчестер Сити» и «Реала» запланирован на 7 августа в Манчестере на стадионе «Этихад». Отмечается, что если команды не смогут сыграть в Англии, то УЕФА может перенести матч в Португалию.

Напомним, «Манчестер Сити» победил в первом матче, который состоялся 26 февраля в Мадриде, со счётом 2:1.