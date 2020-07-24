Манчестер, Великобритания, , 20:19 — REGNUM Кингсли Коман может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Согласно информации портала The Athletic, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах вингера мюнхенской «Баварии» Кингсли Комана.

По данным источника, «манкунианцы» уже ведут переговоры с руководством «Баварии» о трансфере 24-летнего француза.

Ранее сообщалось, что «МЮ» планирует подписать английского вингера дортмундской «Баварии» Джейдона Санчо, однако «шмели» требуют не меньше 100 миллионов евро компенсации.

В прошедшем сезоне Бундеслиги Коман набрал 8 (4+4) результативных баллов по системе «гол+пас» в 24 матчах.