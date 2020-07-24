Бирмингем, Великобритания, , 11:07 — REGNUM Номер 17-летнего полузащитника Джуда Беллингема вывел из обращения английский футбольный клуб «Бирмингем». Об этом 24 июля сообщает пресс-служба клуба.

Беллингем, который является воспитанником «Бирмингема», выступал в команде под 22-м номером. Он дебютировал за взрослую команду в возрасте 16 лет и 38 дней.

В июле Беллингема перешёл в дортмундскую «Боруссию» за €23 млн. Контракт с ним был подписан до июля 2023 года. В новой команде он также будет играть под 22-м номером.

В сезоне 2019/20 Беллингем сыграл 44 матча за «Бирмингем», в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи. «Бирмингем» завершил сезон на 20-м месте во втором английском дивизионе и сохранив прописку в турнире.