Сеул, , 10:45 — REGNUM С 26 июля на спортивные площадки в Южной Корее начнут пускать ограниченное число болельщиков. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма.

По их словам, в целях безопасностях и соблюдения социальной дистанции на стадионы будут допускать ограниченное число зрителей. Первые болельщики смогут посмотреть матчи профессиональной бейсбольной лиги, однако заполняемость составит 10% от полной вместимости стадиона.

Напомним, что профессиональные лиги проводят матчи без зрителей два месяца, однако болельщики горят желанием лично поддержать любимую команду.

Предполагается, что с 1 августа на тех же условиях будут пускать болельщиков на матчи профессиональной футбольной лиги.