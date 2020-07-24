Москва, , 08:46 — REGNUM Чемпионат России по лёгкой атлетике, который должен был состояться в Чебоксарах и перенесён с июня на сентябрь, может пройти в Смоленске. Об этом сообщает Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) по итогам заседания президиума.

На заседании 23 июля были приняты решения о внесении изменений в календарь ВФЛА на 2020 год. В том числе в части проведения главных стартов страны в Чебоксарах.

«Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки под вопросом находится проведение в Чебоксарах национального чемпионата по спортивной ходьбе и главного старта сезона — чемпионата России. Предварительно чемпионат России по ходьбе пройдет 5 — 6 сентября в городе Буй Костромской области, а национальный чемпионат с 8 по 11 сентября примет Смоленск», — говорится, в частности, в сообщении ВФЛА.

Отметим, что в Смоленске в сентябре состоится чемпионат России по многоборью.

Как сообщало ИА REGNUM, 101-й чемпионат России по легкой атлетике должен был состояться в июне в Чебоксарах в рамках празднования 100-летия со дня образования Чувашской автономной области. Но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Чемпионат и первенство России по спортивной ходьбе, которые также должны были состояться в Чебоксарах, с мая перенесли на сентябрь.

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