Вильярреаль, Испания, , 15:14 — REGNUM Главным тренером испанского футбольного клуба «Вильярреал» стал Унаи Эмери. Об этом 23 июля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение клуба со специалистом рассчитано на три сезона — до лета 2023 года. На этой должности Эмери сменил Хавьера Кальеху, который ранее был отправлен в отставку.

Напомним, последним клубом Эмери был лондонский «Арсенал», который он возглавлял с 2018 по 2019 год. Также он работал в таких клубах, как «Валенсия», «Спартак», «Севилья» и ПСЖ.

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