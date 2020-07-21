Буэнос-Айрес, , 08:56 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки в Аргентине увеличилось на 3 937, а количество летальных исходов от осложнений при COVID-19 выросло на 113. Об этом сообщается на странице в Twitter аргентинского министерства здравоохранения.

Всего в стране выявлено 130 774 факта инфицирования SARS-CoV-2, 2 373 погибших от COVID-19, а также 55 913 излечившихся от данного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля власти Аргентины приняли решение продлить до 2 августа режим карантина в стране из-за распространения коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса