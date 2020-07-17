Белгород, 17 июля 2020, 21:00 — REGNUM Скончался Василий Хоркин, отец двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной. Об этой печальной новости сообщил портал правительства Белгородской области.
Губернатор Белгородской области выразил свои соболезнования Светлане.
«Василий Хоркин более 30 лет проработал на одном предприятии оператором технологической установки. Всегда пользовался авторитетом и уважением коллег.
Неустанный труженик, истинный профессионал, душа коллектива, к своему делу всегда относился с большой любовью и ответственностью», — написано в сообщении правительства области.