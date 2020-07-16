Орландо, США, , 09:31 — REGNUM «Сан-Хосе Эртквейкс» одержал победу над «Ванкувер Уайткэпс» в матче американской футбольной лиги MLS. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Сан-Хосе» голы забили нападающие Андрес Риос и Крис Вондоловски, защитник Освальдо Аланис и полузащитник Ши Салинас.

У «Ванкувера» отличились защитник Али Аднан и форвард Кристиан Дахоме. Кроме того, автогол на счету хавбека «Сан-Хосе» Жудсона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Филадельфия Юнион» одержала победу над «Интер Майами» со счётом 2:1.

Читайте также: «Филадельфия» обыграла «Интер Майами» в матче MLS