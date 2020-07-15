Лондон, , 07:18 — REGNUM «Челси» одержал победу над «Норвич Сити» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Челси» Оливье Жиру на 45-й минуте, пробив головой после навеса Кристиана Пулишича.

На сегодняшний день «Челси» набрал 63 очка и находится на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. «Норвич» идёт на 20-м месте с 21 очком.

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