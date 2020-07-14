Рединг, Великобритания, , 23:32 — REGNUM «Мидлсбро» в гостях взял верх над «Редингом» в рамках 44-го тура второго по силе Английского футбольного дивизиона. Встреча прошла на стадионе «Мадейски» в Рединге и завершилась с минимальным преимуществом гостей — 2:1.

В составе хозяев единственный мяч на свой счет записал защитник Лиам Мур, отличившийся на 33-й минуте с помощью передачи Тайлера Блэкетта. Первый мяч «Мидлсбро» состоялся на 45-й минуте, Эшли Флетчер сравнял счет с помощью передачи Патрика Робертса. На 82-й минуте гости завладели железным преимуществом в счете, Робертс заработал второй результативный балл в этом матче, отличившись с передачи Марвина Джонсона.

«Рединг» с 56 баллами в активе занимает 14-е место в Чемпионшипе. Недавний участник АПЛ «Мидлсбро» набрал 50 очков и идет на 17-й строчке.