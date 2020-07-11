Варшава, , 23:48 — REGNUM Варшавская «Легия» в 14-й раз стала победителем национального чемпионата Польши, обагрив в 35-м туре «Краковию».

В составе «Легии» голами отличились чешский нападающий Томас Пекхарт на 23-й минуте и грузинский полузащитник Валериане Гвилия на 75-й.

Столичный клуб набрал 68 очков по результат 35 матчей чемпионата и за два тура до конца игрового сезона гарантировал себе золотые медали первенства, опережая ближайших преследователей «Лед и «Пястных» на 11 очков.

«Легия» завоевала четвертое чемпионство за прошедшие пять лет, что помогло им сравняться по количеству завоеванных титулов чемпиона с «Вислой» и «Гурником»