Нью-Джерси, США, , 20:38 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилз» сообщил о назначении нового главного тренера.

Согласно сообщениям пресс-службы «дьяволов», следующий сезон команда начнет под руководством 60-летний специалиста Линди Раффа, который сменил на этом посту Алена Насреддина.

Раффи наиболее известен по работе с «Баффало Сейбрз», под его руководством клуб в период с 1997 по 2013 год регулярно выходил в плей-офф, а в 2007 году «клинки» выиграли «Президентс Трофи», набрав больше всех очков в регулярном чемпионате.

Следующим местом работы специалиста стал «Даллас», в котором Рафф провел четыре года (2013−2017). После чего канадец переквалифицировался в ассистента главного тренера в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, что в течение сезона «Девилз» сменили два тренера, уволив в начале сезона Джона Хайнса, и поставив на его место Насреддина. Клуб завершил регулярней чемпионат на 14-м месте в Восточной конференции, набрав 68 очков в 69 играх.