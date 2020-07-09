Ньюарк, США, , 11:23 — REGNUM Главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» станет канадский специалист Линди Рафф. Об этом сообщает The Athletic.

Рафф возглавит команду в новом сезоне. В декабре 2019 года «Нью-Джерси» отправил в отставку Джона Хайнса и назначил исполняющим обязанности главного тренера его ассистента Алена Насреддина.

Сезон 2019/20 возобновится 1 августа матчами плей-офф, в которых будут участвовать 24 команды НХЛ из 30. «Нью-Джерси» в число этих клубов не попал.