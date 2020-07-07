Канзас-Сити, США, , 07:41 — REGNUM Клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Канзас-Сити» подписал с игроком Патриком Махоумсом новый контракт ещё на десять лет — при сумме в $477,6 млн он становится рекордным в истории спорта. Об этом сообщается на официальном сайте НФЛ.

Подписанное Махоумсом в 2017 году соглашение истекает после окончания сезона 2021 года. В новом контракте, который продлится до 2031 года, предусмотрена сумма $477,6 млн (с вероятностью получения до $503 млн).

Таким образом, квотербек Махоумс становится первым спортсменом в истории, чей контракт достигает полмиллиарда долларов, и первым игроком НФЛ, ставшим самым высокооплачиваемым в мире спортсменом.

До последнего времени, рекорд по сумме контракта был у бейсболиста клуба «Лос-Анджелес Энджелс» Майка Траута, заключившего в 2019 году соглашение с клубом на 12 лет на сумму около $430 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, шестикратный обладатель Супербоула 42-летний квотербэк Том Брэди был подписан клубом НФЛ «Тампа-Бэй». Брэти с 2000 года выступал за «Нью-Ингланд Пэтриотс», с которым шесть раз выиграл Супербол, и 4 раза раза признавался самым ценным игроком сезона.

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