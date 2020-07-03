Лондон, , 21:25 — REGNUM Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп поделился мнением о текущем состоянии клуба.

«Тоттенхэм» откатился на миллион миль назад.

Они даже не рядом с той командой, которая была пару лет назад, когда Уокер и Роуз выжигали фланги защиты, Эриксен был в отличной форме, Муса Дембеле был с ним в полузащите, а Деле Алли играл просто фантастически. «Тоттенхэм» финишировал выше «Ливерпуля» два или три года назад, когда стал вторым после «Лестера». После «Ливерпуль» купил пару топ-игроков, классного вратаря и отличного центрального защитника, после чего стал претендентом на чемпионство. В свою очередь, «Тоттенхэм» прошел зеркальный путь.

Руководство избавилось от Почеттино и привело Моуринью с мыслями о том, что он выведет их в топ-4 АПЛ и Лигу чемпионов. У них есть невероятный стадион, лучшая тренировочная база, все на месте. Но этого не произошло и не произойдет.

Посмотрите на игру «Тоттенхэма» и «Арсенала», разве эти две команды попадут в топ-4 в следующем году? Считаю, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» входят в топ-2, затем идут «Манчестер Юнайтед» и «Челси», после чего появляются такие команды, как «Вулверхэмптон».

Я не вижу их попадания в топ-4 в следующем году. Двум клубам из северного Лондона будет очень тяжело», — приводит высказывание специалиста портал Talk Sport.

На данный момент «шпоры» занимают девятое место в АПЛ, набрав 45 очков в 32 матчах.