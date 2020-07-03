Мюнхен, Германия, , 10:28 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с нападающим «Манчестер Сити» Лероем Зане. Об этом 3 июля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что мюнхенский клуб заключил контракт с 24-летним футболистом, который до 30 июня 2025 года. Теперь Зане начнёт подготовку к новому сезону на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила «Манчестер Сити» €40 млн за Зане.

Напомним, Зане должен был перейти в «Баварию» ещё летом 2019 года, но тогда переход сорвался из-за того, что футболист получил травму крестообразных связок колена. По этой причине Зане пропустил весь сезон 2019/20.

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