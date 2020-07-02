Белград, , 21:50 — REGNUM Американский защитник Кори Уолден заключил контракт с «Црвена Звезда», сообщает пресс-служба сербского клуба. Контракт рассчитан на два игровых сезона.

Минувший сезон 27-летний баскетболист провел в составе «Партизана». В 12 матчах Еврокубка спортсмен в среднем набирал 9,8 очка, 3,5 подбора и 2,8 передачи за встречу.

Ранее Уолден получил украинский паспорт, с которым должен стать одним из ведущих игроков сборной в квалификационном этапе к чемпионату Европы 2021 года.