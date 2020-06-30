Турин, Италия, , 16:56 — REGNUM В ближайшее время новым главным тренером молодежной (до 23 лет) команды «Ювентуса» будет назначен экс-игрок этого клуба Андреа Пирло, передает Sky во вторник, 30 июня.

За «Ювентус» Пирло выступал в 2011—2015 годах. С туринским клубом он выигрывал звания чемпионов Италии.

Ранее Пирло выступал за два других самых известных клуба страны — «Интер» и «Милан». В составе «Милана» в 2003 году он выиграл Лигу чемпионов, в составе сборной Италии в 2006 году — чемпионат мира.