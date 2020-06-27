Санкт-Петербург, , 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 44-й минуте счёт открыл полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков. «Зенит» смог ответить двумя голами Артёма Дзюбы, который реализовал два пенальти.

На сегодняшний день «Зенит» занимает первое место в чемпионате России, на счету команды 56 очков. «Крылья Советов» идут на 16-м месте с 22 очками.

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