Рига, , 17:08 — REGNUM Временная администрация Рижской думы за высокие достижения и пропаганду здорового образа жизни приняла решение поощрить денежными выплатами 24 спортсмена. Об этом 26 июня сообщает агентство ЛЕТА.

По данным журналистов, в числе прочих денежные премии достанутся паралимпийцам Айгару Апинису и Марису Грениньшу, пляжным волейболистам Эдгару Точсу и Мартиньшу Плявиньшу.

Всего временная администрация Рижской думы решила поощрить спортсменов на сумму в 41 000 евро. Место и время торжественной церемонии представители муниципалитета сообщат отдельно.