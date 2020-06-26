Рига, 26 июня 2020, 17:08 — REGNUM Временная администрация Рижской думы за высокие достижения и пропаганду здорового образа жизни приняла решение поощрить денежными выплатами 24 спортсмена. Об этом 26 июня сообщает агентство ЛЕТА.
По данным журналистов, в числе прочих денежные премии достанутся паралимпийцам Айгару Апинису и Марису Грениньшу, пляжным волейболистам Эдгару Точсу и Мартиньшу Плявиньшу.
Всего временная администрация Рижской думы решила поощрить спортсменов на сумму в 41 000 евро. Место и время торжественной церемонии представители муниципалитета сообщат отдельно.