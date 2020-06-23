Москва, , 16:23 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о статусе общероссийского физкультурно-спортивного общества, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Определяется, что общероссийское физкультурно-спортивное общество — это общероссийская общественная организация (в том числе общественно-государственная организация), которая внесена в государственный реестр общероссийских физкультурно-спортивных обществ, и целями которой являются развитие физической культуры и нескольких видов спорта (в том числе в установленных случаях военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) в организациях, объединенных отраслевой принадлежностью или принадлежностью к профессии, государственных корпорациях, федеральных органах исполнительной власти.

Устанавливается порядок создания и осуществления деятельности физкультурно-спортивных обществ, а также определяются их права и обязанности.

Минспорта будет вести реестр физкультурно-спортивных обществ.

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